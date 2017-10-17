Ученые бьют тревогу: ближайшие 100 лет Земле грозит мощнейшая вспышка на солнце

Ученые уверены, что эта вспышка способна уничтожить человечество. Минимальные последствия этой катастрофы – вывод из строя всех электрических сетей, интернета и спутниковой связи. Об этом сообщает replyua.net.
Уже много лет подряд астрономы наблюдают за солнцем и звездами, которые по своим характеристикам похожи на наше светило. Данная угроза была выведена из исследований Гарвардских ученых Ави Леба и Манасви Лингама. Они изучали две конкретных солнцеподобных звезды. Самым ужасным является факт, что Земля уже ощущала на себе подобную солнечную силу во всей красе в XIX веке 50х годов. Тогда пострадали телеграфные системы в странах запада, а работники очень пострадали от ударов током. Сейчас бы ущерб, после такой катастрофы, насчитывал не миллиарды, а триллионы долларов.
Кроме неутешительного прогноза, ученые разработали и возможную систему защиты. Они предложили вывести в космос между Землей и Солнцем большую петлю из проволоки. Она должна действовать как некий щит и магнитить вспышки, защищая планету. Но цена в сотни миллиардов долларов отодвинула данный проект до лучших времен.