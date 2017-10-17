Telegram будет под прослушкой?

В конце июля 2017 года ФСБ дало запрос на получение кодов дешифровки Telegram, но основатель мессенджера – Павел Дуров – принял позицию игнорирования таких просьб, но позже изменил свое мнение, и через суд решил защитить права на тайну переписки. Об этом сообщает replyua.net.
Как известно, политике декодирования некогда подверглась и популярная социальная сеть «ВКонтакте», основателем которой также был Павел Дуров. Telegram Messenger LLD – это второе детище предпринимателя, которое и было создано, для активной защищенной переписки простого народа, в последнее время Telegram стала довольно популярной среди россиян, поэтому и попала в круг интересов спецслужб ФСБ.
Чьи же интересы в итоге возьмут верх? Многие эксперты говорят, как один: Telegram в любом случае только выиграет. От всех этих исков мессенджер набирает большую популярность, а его блокировка будет совсем неэффективна. «Telegram невозможно заблокировать, чтобы при этом не затронуть сбоями в работе другие интернет-сервисы, даже, если в этом заинтересованы спецслужбы», - констатировал руководитель ОО «Роскомсвобода» Артем Козлюк.