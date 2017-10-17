На календаре уже вторник, и на этой неделе ожидается очень важное событие – Верховная Рада должна рассмотреть медицинскую реформу. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Самое важное событие этой недели - рассмотрение Радой медицинской реформы. Раньше я писал - мы надеемся и ожидаем, сейчас я пишу - мы требуем. Мы требуем принятия медицинской реформы на этой неделе. Если Рада в четверг ее примет, то буду считать неделю очень успешной. США стягивают очень серьезные силы к Северной Корее - морские, воздушные и подводные с ядерным оружием на борту. Давление на Северную Корею возрастает», - отмечает эксперт.
Также, по его словам, в Латвии стартовали военные учения НАТО, в которых примут участие три с половиной тысячи военных из одиннадцати государств. Обозреватель сообщил и бонус-новость: в сентябре на авторынке Украины продали 7,8 тысяч новых автомобилей, и это абсолютный рекорд, поскольку за аналогичный период прошлого года было продано на 36 процентов авто меньше.