19 октября на Землю упадет советский спутник

Астрономы заявили о том, что советский спутник Молния 1-44 упадет на Землю 19, а не 20 октября, как прогнозировалось ранее. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс, ученые также рассказали о том, что успеют проинформировать о том, где и когда упадут обломки спутника, запущенного на орбиту в 1979 году.
По словам астрономов, они следят за приближением объекта к поверхности Земли и смогут точно высчитать траекторию движения обломков аппарата. Спутник «Молния 1-44» был запущен в космос в 1979 году, его масса составляет полторы тонны. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем «Молния», которая стартовала с космодрома Плесецк. Ожидается, что большая часть спутника сгорит в атмосфере, однако некоторые обломки долетят до Земли.
Напомним, что ранее астрономы заявили о том, что в ближайшие месяцы на Землю рухнет китайская космическая станция, контроль над которой был потерян в начале прошлого года. Вес станции достигает восьми с половиной тонн.