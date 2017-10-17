На Панаме убили журналистку, расследовавшую проект «Панамский архив»

Как информирует replyua.net, согласно информации издания, Дафна Каруан Галицкая, 53-летняя журналистка, погибла в результате взрыва собственного автомобиля. По предоставленным данным стало известно, что журналистка погибла во время движения у поселения Бидния, что на севере Мальты. Отмечается, что покойная Галицкая была одним из самых популярных журналистов, которая расследовала дела, связанные с коррупцией. Она публиковала в своем блоге разные материалы, где рассказывала о разоблачении политиков и должностных лиц Мальты. Руководство республики в лице премьер-министра Джозефа Мускат, дело которого Галицкая и рассматривала, осудил убийство журналистки, сказав, что это было сделано по-варварски и что это является нападением на свободу прессы.
Как ранее уже сообщалось, публикация «Панамских архивов» в апреле месяце 2016 года была результатом работы Международного консорциума журналистских расследований.