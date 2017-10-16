валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Китай до 2049 года хочет достичь уровня жизни, как в лучших западных странах мира

Китай до 2049 года хочет достичь уровня жизни, как в лучших западных странах мира
Открывающийся 18 октября съезд Компартии Китая задуман как невероятный личный триумф генсека ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина. Он должен не формально, а фактически встать вровень с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином по масштабности поставленной и выполненной задачи, сообщают японские знающие люди со ссылкой на партийные источники в Пекине. Об этом информирует replyua.net, со ссылкой на Сегодня.

Идея такая: товарищ Мао создал новый красный Китай на руинах развалившейся и униженной иностранцами страны. Великий Дэн обеспечил ее невиданный экономический скачок. А Си Цзиньпинь, если верить источникам, поставит на съезде новую гигантскую цель - поднять Китай по качеству жизни, по ВВП на душу населения, до уровня лучших западных стран к столетию создания КНР в 2049 году. Стоит представить себе – почти 1,4 миллиарда китайцев живут так, как бундесбюргеры в Германии!

Есть, правда, мнение, что слишком конкретную дату достижения великой цели лучше не называть. Была также, говорят, идея провозгласить промежуточную задачу – к 2035 году вырваться по уровню жизни на планку «развитой страны среднего класса» типа Италии.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
6935

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
4344

Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями

Последние новости

Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Блогер: ось вони, справжні патріоти

Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

 Новости за день