Китай до 2049 года хочет достичь уровня жизни, как в лучших западных странах мира

Открывающийся 18 октября съезд Компартии Китая задуман как невероятный личный триумф генсека ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина. Он должен не формально, а фактически встать вровень с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином по масштабности поставленной и выполненной задачи, сообщают японские знающие люди со ссылкой на партийные источники в Пекине. Об этом информирует replyua.net, со ссылкой на Сегодня.
Идея такая: товарищ Мао создал новый красный Китай на руинах развалившейся и униженной иностранцами страны. Великий Дэн обеспечил ее невиданный экономический скачок. А Си Цзиньпинь, если верить источникам, поставит на съезде новую гигантскую цель - поднять Китай по качеству жизни, по ВВП на душу населения, до уровня лучших западных стран к столетию создания КНР в 2049 году. Стоит представить себе – почти 1,4 миллиарда китайцев живут так, как бундесбюргеры в Германии!
Есть, правда, мнение, что слишком конкретную дату достижения великой цели лучше не называть. Была также, говорят, идея провозгласить промежуточную задачу – к 2035 году вырваться по уровню жизни на планку «развитой страны среднего класса» типа Италии.