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Нафта дорожчає через заяву Трампа щодо Ірану та через ситуацію з курдами в Іраку

Нафта дорожчає через заяву Трампа щодо Ірану та через ситуацію з курдами в Іраку
Новий тиждень почався зі зростання вартості нафти. Як передає replyua.net, підставою для хвилювання трейдерів стали заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відносно іранської ядерної угоди, а також ситуація, яка спостерігається в Іраку. «У відповідності до інформації на 08:11 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,05%, до 57,77 долара за барель. Що стосується вартості листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI, то її вартість зросла на 0,82% - до 51,87 долара за барель», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, експерти наголошують, що через занепокоєння на Близькому Сході навколо нафтовидобувних країн, на ринку виникають побоювання відносно можливих перебоїв у постачанні. Зокрема, 13 жовтня американський президент Дональд Трамп у зверненні до американців не підтвердив, що Іран дотримується угоди щодо ядерної програми, однак відмовився на міжнародному рівні критикувати дотримання Іраном домовленостей з ядерної угоді.

Трамп зазначив що Білий дім буде співпрацювати із Конгресом над «суттєвими недоліками» міжнародної угоди з Іраном, і пообіцяв, що Вашингтон запровадить нові санкції проти Тегерану за підтримку тероризму.
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