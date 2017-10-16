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Ученые: огромная космическая станция скоро рухнет на Землю

Ученые: огромная космическая станция скоро рухнет на Землю
Исследователи заявили о том, что в ближайшие месяцы на Землю упадет китайская космическая станция, и ее скорость с каждым днем только возрастает.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail, еще в начале прошлого года СМИ сообщали о том, что контроль над космическим объектом был потерян сотрудниками Китайского космического агентства. Вес станции превышает восемь с половиной тонн, и в ближайшее время она упадет на Землю. «Теперь, когда перигей (ближайшая к Земле точка орбиты искусственного спутника) ниже 300 километров, а модуль находится в более плотной атмосфере, скорость падения станции повышается», - заявил Джонатан Макдауэлл, астрофизик Гарвардского университета.

Однако китайцы заявляют о том, что следят за станцией и якобы «контролируют процессы». Макдауэлл заявляет, что часть станции сможет сгореть в атмосфере, но все-таки на поверхность Земли упадут некоторые обломки, вес которых может достигать ста килограммов. При столкновении с поверхностью это может привести к серьезным последствиям.
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