В Киргизии выбирают президента страны

Как информирует replyua.net, в общей сложности на территории Киргизии работу будут осуществлять 2338 избирательных участка, еще 37 будут открыты для голосований за ее пределами при дипломатических обстоятельствах. Всего занять пост президента Киргизии хотят одиннадцать человек. Одним из самых основных претендентов на должность главы государства считается самый богатый бизнесмен страны, руководитель оппозиционной фракции «Республика Ата-Журт» Омурбек Бабанов.
Напомним, ранее издание сообщало, что утром 7 октября в Кыргызстане на участке автотрассы сообщением «Бишкек - Чалдовар» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого, в частности, стал вице-премьер-министр страны Темир Джумакадыров. Вместе с чиновником по вопросам безопасности, по информации СМИ, погибли также его заместитель и личный водитель.