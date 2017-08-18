Пономарь: нужно ждать новое заявление от российского МИДа

На календаре уже пятница, и эта неделя пролетела очень быстро. Сегодня нужно отметить несколько очень важных новостей. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
«Теракт в Барселоне. Так совпало, что вчера как раз я писал пост про теракты. Сегодня- завтра будет заявление кого-то из МИДа РФ о том, что без РФ международный терроризм победить нельзя. Еще одна новость о сближении Украины и НАТО. В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины к концу текущего года планируют создать Центр доктрин и тактики НАТО», - отмечает обозреватель. Кроме того, по его словам, уже надо привыкнуть к тому, что США пока не собираются предоставлять летальное оружие – в бюро Госдепа правоохранительной деятельности США объявлен конкурс на закупку нелетального вооружения для Украины.
Пономарь также пишет, что появилась хорошая новость для тех, кто часто путешествует, - в конце сентября появится еще один бюджетный рейс из Львова в Милан.