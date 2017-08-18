10-летняя девочка из Индии родила ребенка после изнасилования

Родители десятилетней девочки из Индии тщательно скрывали от ребенка беременность, а, когда пришло время рожать, сказали дочери, что ее ждет операция на животе.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал NDTV, в течение нескольких месяцев девочку насиловал ее родной дядя, однако родители спохватились слишком поздно – после жалоб ребенка на боли в животе они привезли девочку в больницу, а врачи были шокированы, сделав УЗИ – ребенок находился на 30-ой неделе беременности. По информации телеканала, ребенок появился на свет в больнице города Чандигарх на севере страны в результате кесарева сечения, он находится в стабильном состоянии. Отец девочки попросил сотрудников больницы помочь в удочерении ребенка.
Верховный суд ранее запретил делать аборт ребенку, поскольку существовала угроза смерти – девочка находилась на очень большом сроке. По известным причинам родители не захотели оставить этого ребенка, и дочь никогда не узнает о случившемся, поскольку ей сказали, что врачи удалили из живота «посторонний предмет».