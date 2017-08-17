Теракт в Испании: 13 погибших, 50 раненных – грузовик снова въехал в толпу

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На самом деле теракты это поступательная военная операция РФ для расшатывания внутренней ситуации в Евросоюзе. РФ спонсирует оружием и деньгами радикальные организации, тысячи граждан РФ воюют в Игил, Хизболе. Все это есть в военной доктрине РФ, просто нужно почитать. Террор один из главных методов КГБ еще со времен СССР. Об этом в своем блоге пишет известный украинский военный волонтер Мирослав Гай, передает replyua.net.

Волонтер отмечает, что в мире уже давно назрела новая система безопасности и Украина, как страна, которая столкнулась с российской агрессией воочию должна быть в авангарде внедрения новой системы. где каждый гражданин обязан в ней участвовать. По мнению блогера, в Украине все граждане независимо от пола и вероисповедания должны проходить военную службу, что не отменяет контракта. Все вузы должны иметь курсы по гражданской обороне, оказанию доврачебной помощи, действиям населения при угрозе теракта. Все военные на службе обязаны носить личное оружие даже в отпуске, нужно разрешить покупку и ношение короткоствольного оружия для граждан прошедших военную службу и обязать их проходить медкомиссию и стрелковую подготовку не раз в 3 года, а каждые 6 месяцев. Для лиц прошедших военную службу, должна быть введена статья о «не противодействии теракту или покушению на убийство граждан».

Мирослав Гай отмечает, что нужно вернуть институт дружинников, как гражданский активизм, но он должен быть оплачиваемым и давать людям определенные льготы, ну и назвать главного спонсора терроризма, а это РФ. Поэтому всех лиц работающих с РФ признать спонсорами терроризма, иначе эту беду не победить.
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