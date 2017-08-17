Пономарь: США побили рекорд по добыче нефти

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает главные новости четверга. Как информирует replyua.net, обозреватель отмечает, что накануне Китай включили в первую тройку стран, добывающих самое большое количество сланцевого газа, и КНР уступает только Канаде и США.
«Добыча нефти в США достигла отметки 9.5 миллионов бочек в сутки! Это на миллион бочек больше, чем год назад. Еще одна новость из США - от Трампа продолжают бежать. После поддержки Трампом белого нацизма главы крупнейших компаний США начали покидать Совет по бизнесу и инвестициям при Администрации Трампа. И Трамп вынужден был вчера этот Совет распустить», - пишет Пономарь.
По его словам, как он прогнозировал ранее, история с выходом Великобритании из Евросоюза будет очень долгой и утомительной – британское правительство решило отложить новый этап переговоров по Брекзиту до декабря текущего года. Причина – в Великобритании ждут результаты выборов в Германии. Также, пишет обозреватель, Украина открывает доступ к бенефициантам всех компаний страны.