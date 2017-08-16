Южная Корея предлагает Китаю и США новый план по КНДР

Южнокорейские власти предлагают Китаю и Соединенным Штатам провести трехсторонние переговоры относительно размещения системы противоракетной обороны THAAD для защиты от Северной Кореи.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Yonhap, источник, пожелавший сохранить анонимность, заявил о том, что такое предложение было озвучено еще в начале июля, на полях саммита Большой двадцатки в Гамбурге, и оно прозвучало на переговорах между Си Цзиньпином, китайским лидером, и Мун Чже Ином, президентом Южной Кореи. Китайский лидер при этом не стал сразу отвечать на это предложение, обещав Южной Кореи подумать какое-то время. Ранее, после того, как Сеул согласился на развертывание американской ПРО THAAD в стране в 2016 году, отношения между Южной Кореей и Китаем стали ухудшаться.
Нужно отметить, что южнокорейский президент также неоднократно заявлял о том, что любое решение Соединенных Штатов, Китая или других государств о применении военной силы против Северной Кореи должно приниматься только при участии и дальнейшем согласии властей Южной Кореи.