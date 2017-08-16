Составлен рейтинг лучших городов для жизни

Специалисты Economist Intelligence Unit составили рейтинг мегаполисов, которые являются идеальными для жизни людей по всем параметрам.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Вести. Экономика, это седьмой по счету ежегодный рейтинг, составленный экспертами. В рейтинге принимают участия только крупнейшие города планеты, и специалисты оценивают мегаполисы сразу по нескольким показателям: инфраструктура, образование, экологическая ситуация, здравоохранение, культура, стабильность доступа. В итоге на первое места рейтинга аналитики поставили австралийский Мельбурн. Это один из крупнейших городов Австралии с очень развитой промышленностью, культурой и коммерцией. На втором месте рейтинга оказалась Вена, столица Австрии. В Вене, помимо множества достопримечательностей, расположились штаб-квартиры ОБСЕ и ОПЕК. Тройку лидеров замыкает канадский Ванкувер, третий по величине город в Канаде.
Также в десятку рейтинга специалисты включили канадский Торонто, канадский Калгари, австралийскую Аделаиду, австралийский Перт, новозеландский Окленд, финский Хельсинки и немецкий Гамбург. В рейтинге нет ни одного американского города, однако канадских мегаполисов сразу три.