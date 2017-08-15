Пономарь: дешевый фейк от Нью-Йорк Таймс показал, что враги Украины совершили детскую ошибку

На календаре уже вторник, и сегодня нужно прокомментировать дешевую фейковую новость от Нью-Йорк Таймс. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет обозреватель Олег Пономарь.
Напомним, что накануне американское издание обвинило Украину в том, что она участвует в ракетной программе Северной Кореи. «Вчерашняя история с дешевым фейком от Нью-Йорк Таймс продемонстрировала, что я имел в виду, когда год назад писал, что в условиях цейтнота враги Украины будут совершать детские ошибки. Мотыльки будут лететь на свет и сгорать», - пишет Пономарь. Также, по его словам, накануне Дональд Трамп подписал указ о проверках использования китайскими компаниями принадлежащих Соединенным Штатам прав интеллектуальной собственности, и этот указ коснется действий и политики Китая в отношении инноваций, технологий и интеллектуальной собственности.
Пономарь отмечает, что украинское предприятие «Антонов» должно перевести свое производство на стандарты НАТО до 2020 года, кроме того, накануне в Украину прибыло еще одно судно с углем из Южной Африки.