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СпецтемаДепутат рассказала, что больше всего удивляет в Украине американцев

США обвиняет Украину в продаже ракетных двигателей Северной Корее, – The New York Times

США обвиняет Украину в продаже ракетных двигателей Северной Корее, – The New York Times
Рейтинговой американское издание The New York Times сообщает, что институт ракетных исследований, работающий на спецслужбы США, обвиняет Украину в продаже ракетных двигателей в Северную Корею. Специалисты Института именно так объясняют то, что после многочисленных срывов и неудач, Северной Корее удалось сделать серьезный рывок в испытаниях баллистических ракет средней и большой дальности.

Как отмечает издание, учитывается тот факт, что северокорейские специалисты весьма посредственные и могут работать в основном только со старыми советскими моделями, такие модели продолжают производить в Украине. Специалисты говорят, что у них есть основания утверждать: Украина поставила Северной Корее как минимум один готовый двигатель, а также технологические решения для их производства в Северной Корее.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что это неправда и провокация, однако уже сейчас можно сказать, что расследование обещает быть очень серьезным, поскольку обвинение затрагивает деятельность, направленную против безопасности Соединенных Штатов.
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США обвиняет Украину в продаже ракетных двигателей Северной Корее, – The New York Times

Рейтинговой американское издание The New York Times сообщает, что институт ракетных исследований, работающий на спецслужбы США, обвиняет Украину в продаже ракетных двигателей в Северную Корею.

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