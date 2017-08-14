США обвиняет Украину в продаже ракетных двигателей Северной Корее, – The New York Times

Рейтинговой американское издание The New York Times сообщает, что институт ракетных исследований, работающий на спецслужбы США, обвиняет Украину в продаже ракетных двигателей в Северную Корею. Специалисты Института именно так объясняют то, что после многочисленных срывов и неудач, Северной Корее удалось сделать серьезный рывок в испытаниях баллистических ракет средней и большой дальности.
Как отмечает издание, учитывается тот факт, что северокорейские специалисты весьма посредственные и могут работать в основном только со старыми советскими моделями, такие модели продолжают производить в Украине. Специалисты говорят, что у них есть основания утверждать: Украина поставила Северной Корее как минимум один готовый двигатель, а также технологические решения для их производства в Северной Корее.
Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что это неправда и провокация, однако уже сейчас можно сказать, что расследование обещает быть очень серьезным, поскольку обвинение затрагивает деятельность, направленную против безопасности Соединенных Штатов.