В Японии решили, что пришло время запускать свою пропаганду

В Токио сообщили, что мощная экономическая держава Япония по состоянию на прошлый финансовый год обеспечивала себя продовольствием всего на 38 процентов, что не очень хорошо для такой страны, как Япония, которая делает массу интересного из металлов и пластика, но не так много съедобного. Чиновников в правительстве это беспокоит – ведь год назад и много последних лет подряд было 39 процентов. Тоже не густо, но хотя бы на одном уровне. Об этом сообщает «Обозреватель», передает replyua.net.
Сейчас же обеспеченность продовольствием упала из-за тайфунов прошлого года, которые сократили урожай. Импорт стал дешевле, привлекательнее, и зависимость от него возросла – ведь все решают своевольные потребители, а они и без влияния тайфунов сейчас хотят больше недорогой австралийской говядины, канадской свинины, чилийского винограда, и все меньше потребляют исконного японского риса. Морепродуктами японцы себя обеспечивают в значительной мере, но едят их теперь примерно столько же, сколько мяса.
Правительство не унывает – методами пропаганды «вкусности японского» и поощрением производства оно мечтает в будущем десятилетии вывести самообеспеченность продовольствием на уровень более 40 процентов. Другой вопрос: получится ли? Ведь те же дешевые европейские сыры и прочие европейские пищевые радости сейчас с утроенной силой хлынут в Японию – Токио только что подписал соглашение о свободной торговле с ЕС.