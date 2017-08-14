валюта
СпецтемаДепутат рассказала, что больше всего удивляет в Украине американцев

В Японии решили, что пришло время запускать свою пропаганду

В Японии решили, что пришло время запускать свою пропаганду
В Токио сообщили, что мощная экономическая держава Япония по состоянию на прошлый финансовый год обеспечивала себя продовольствием всего на 38 процентов, что не очень хорошо для такой страны, как Япония, которая делает массу интересного из металлов и пластика, но не так много съедобного. Чиновников в правительстве это беспокоит – ведь год назад и много последних лет подряд было 39 процентов. Тоже не густо, но хотя бы на одном уровне. Об этом сообщает «Обозреватель», передает replyua.net.

Сейчас же обеспеченность продовольствием упала из-за тайфунов прошлого года, которые сократили урожай. Импорт стал дешевле, привлекательнее, и зависимость от него возросла – ведь все решают своевольные потребители, а они и без влияния тайфунов сейчас хотят больше недорогой австралийской говядины, канадской свинины, чилийского винограда, и все меньше потребляют исконного японского риса. Морепродуктами японцы себя обеспечивают в значительной мере, но едят их теперь примерно столько же, сколько мяса.

Правительство не унывает – методами пропаганды «вкусности японского» и поощрением производства оно мечтает в будущем десятилетии вывести самообеспеченность продовольствием на уровень более 40 процентов. Другой вопрос: получится ли? Ведь те же дешевые европейские сыры и прочие европейские пищевые радости сейчас с утроенной силой хлынут в Японию – Токио только что подписал соглашение о свободной торговле с ЕС.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень важная военная новость для Украины

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
13 авг 2017
998

Журналист: не будет никакой аннексии Беларуси и наступления российского никакого не будет ни из Беларуси, ни со стороны Донбасса

Украинские эксперты и кремлевские пропагандисты стараются из всех сил, рассказывая в СМИ, что «стотысячная российская группировка под видом учений входит в Беларусь», «Путин осуществляет аннексию

13 авг 2017
901

У Жириновського знову істерика через Україну: обіцяє всіх втопити (відео)

Одіозний російський політик, очільник Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський у черговий раз продемонстрував повну неадекватність. Зокрема, цього разу він пообіцяв втопити у морі

13 авг 2017
901

З учора Білорусь стала черговою окупованою росіянами територією – експерт

У експертних колах обговорюють черговий зовнішньополітичний «віраж» Російської Федерації, який, ймовірно, призвів до втрати Мінськом свого суверенітету. Зокрема, про це пише в особистому блозі на

Последние новости

Пушков: США находятся на грани нервного срыва

Помпео: нет никаких данных о возможном начале войны между США и КНДР

«Динамо» и Суркиса обвинили в футбольном сепаратизме

Украинские хирурги провели уникальную операцию на головном мозге

Рева сделал заявление о стабилизации работы Пенсионного фонда

Киев-Белая Церковь станет первой платной дорогой в Украине

Лебединский рассказал, что поможет украинцам «встать на правильные рельсы»

Гидрометцентр: с приходом нового циклона жара в Украине начнет ослабевать

Роман Цимбалюк: украинцы, не забывайте ни на минуту, что все позитивные изменения в стране возможны только благодаря армии

В Белом доме назревает заговор против Дональда Трампа

В Японии решили, что пришло время запускать свою пропаганду

Экономист: Крым стал для России самой большой нагрузкой

Дипломат: выдвижение Шредера в руководство «Роснефти» - аморальный поступок

Пономарь: очень важная военная новость для Украины

Елизавета Вторая приняла неожиданное решение по своему преемнику

Знай наших: Світоліна перемогла у престижному турнірі

Блогер: чи всі великі реформатори можуть собі дозволити таке розкішне життя?

Відповідь на санкції: Тегеран нарощує ядерну програму

Блогер: процес інтеграції України до НАТО пішов, і він незворотний

Експерт: росіянам зараз вигідно говорити «КримНеНаш»

 Новости за день