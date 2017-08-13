Хакери попросили у НВО за вкрадені дані «Гри престолів» 7,5 млн дол. в Bitcoin

Зловмисники, які напередодні викрали 1,5 ТБайта матеріалів із серверів НВО, висунули свої вимоги щодо викупу, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Хакери хочуть, аби їм заплатили загалом 7,5 мільйонів доларів у Bitcoin. Інакше вони пригрозили, що будуть поступово зливати в публічний доступ телешоу каналу НВО, які ще не були показані в ефірі. Зокрема, раніше зловмисники вже викладали в інтернеті сценарій нового епізоду серіалу «Гра престолів» та телепередач, які ще не вийшли в ефір. Цього тижня західні ЗМІ розповсюдили інформацію, що нібито представники НВО запропонували кіберзлочинцям винагороду розміром 250 тисяч доларів за виявлення уразливих місць у кіберзахисту телеканалу.
Нагадаємо, минулого тижня у НВО викрали 1,5 Тбайта даних, серед яких були шоу, які ще не вийшли в телеефір, документальні фільми, власні кінофільми, сценарії, електронне листування, контакти та пілотні трансляції. Хакери, які і викрали дані НВО, зазначають, що щороку їм вдається заробляти 15 мільйонів на рік і тому вони прагнуть отримати половину власного заробітку.