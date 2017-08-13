Іран відповів на санкції США

Керівництво Ірану ухвалило рішення про збільшення витрат на ракетну програму у відповідь на нові санкції США, що були напередодні запроваджені, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У зв’язку з цим іранським парламентом було схвалено відповідний законопроект. Він передбачає збільшення фінансування ракетної програми ще на 520 мільйонів доларів. Законопроект був ухвалений більшістю депутатів з наміром «протистояти терористичним та авантюристичним діям Сполучених Штатів Америки». Також частина коштів, а саме майже 260 мільйонів доларів, має бути виділено на іноземні операції Корпусу вартових Ісламської революції. Крім того, іранський уряд та збройні сили мають на меті зайнятися розробкою стратегії протидії порушенням прав людини США в усьому світі і надати підтримку іранським органам та окремим особам, які постраждали від американських санкцій. Наразі відбулося лише перше голосування парламенту щодо цього законопроекту, після другого голосування його мають остаточно затвердити та надіслати на ухвалення.
Варто нагадати, 2 серпня американський президент Дональд Трамп поставив свій підпис під законом про введення нових санкційних обмежень проти Росії, Північної Кореї та Ірану.