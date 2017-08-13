В Грузии посоветовали Саакашвили остаться бомжом

Российские пранкеры Лексус и Вован разыграли Георгия Мгебришвили, главу МВД Грузии, от имени Арсена Авакова, министра внутренних дел Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на kp.ru, Мгебришвили заявил о том, что Саакашвили не надо высылать на родину, и он должен остаться бомжом.
Пранкеры при этом отметили, что во время телефонного звонка глава МВД Грузии был на отдыхе в Батуми, и, судя по голосу, до этого «изрядно принял на грудь». «Этот человек нам здесь на ... не нужен. Он авантюрами занимается и больше ничем". Но все-таки я уточнил у премьера Грузии Георгия Квирикашвили, нужен ли им Миша. И тот просил передать следующее: «Если возможно, не высылайте нам этого зас*анца. Пусть будет бомжом!», - заявил грузинский министр во время беседы с пранкерами.
Нужно отметить, что ранее Грузия требовала от Украины экстрадиции Михаила Саакашвили, поскольку тот находится в розыске за совершение нескольких преступлений.