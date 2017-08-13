Манн: Венесуэла скатилась в пучину экономического краха

Президент США отказался проводить телефонный разговор с президентом Венесуэлы, заявив, что протестует против действий Мадуро, направленных на свержение законной судебной и законодательной власти. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн, израильский эксперт.
По его словам, Венесуэла скатывается в пучину голода и экономического краха, и это при том, что страна является одним из главных добытчиков черного золота в ОПЕК. «Теоретически Венесуэла могла бы обеспечить своим гражданам жизнь "де люкс". Во всех своих бедах покойный президент Чавес и нынешний Мадуро винят США и мировой империализм, периодически что-то экспроприируя», - отмечает Манн. Эксперт добавил, что Дональд Трамп уже успел озадачить Мадуро фразой, произнесенной на днях в гольф-клубе.
Трамп заявил, что у США много опций, чтобы решить проблему Венесуэлы, и военную опцию Вашингтон тоже не исключает. «Что именно имел в виду Дональд Трамп - никому неизвестно, хотя ясно, что это не вторжение. Тем не менее, известная по еврейскому анекдоту телеграмма "Волнуйтесь!" послана», - добавил Манн.