Більше 3 млн добровольців просяться в армію КНДР – ЗМІ

У Північній Кореї заявили, що за останні дні на тлі посилення напруженості в відносинах КНДР з США, майже 3,5 мільйонів робітників, членів партії та колишніх військових заявили про бажання приєднатись до основного війська країни, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднили західні ЗМІ, посилаючись на джерела серед виданьКНДР. У північнокорейські пресі стверджується, що добровольці почали подавати свої заяви щодо першого вступу чи повторного вступу до лав армії після того, як офіційний Пхеньян розповсюдив в понеділок, 7 серпня, заяву з засудження нових санкційних обмежень ООН. За два дні після цього у Пхеньяні відбулась масова акція протесту проти запроваджених міжнародною спільнотою обмежень й на підтримку нинішньому північнокорейському уряду. Слід зауважити, що практика мобілізування натовпу, є типовою для КНДР у період зростання напруженості.
Варто нагадати, санкції проти КНДР були запроваджені через те, що Північна Корея здійснила вкотре, попри застереження міжнародної спільноти, запуск балістичної ракети. Останні тренування стали вже 14-ми лише в цьому році. Запроваджені санкції позбавлять КНДР третини річних доходів з експорту.