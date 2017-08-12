Наслідки несплати рахунків: у Індії 60 дітлахів померли через «нестачу кисню»

Щонайменше 60 дітлахів померли, перебуваючи в одній із лікарень на півночі Індії, через те, що в апаратах штучного дихання нібито закінчився запас штучного кисню, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
За даними місцевих ЗМІ, запаси повітря в приладах не поповнювали через несплату рахунків. Влада штату визнала, факт переривання постачання повітря, однак стала запевняти, що смерті були спричинені іншими проблемами. Більшість померлих були новонародженими або хворими на енцефаліт. Всі смерті стались протягом 5 днів, 30 з них були зафіксовані з четверга на п’ятницю.
Індійські видання також повідомили, що в лікарні почалася паніка і родичі почали допомагати співробітникам лікарні підтримувати штучне дихання вручну. Однак представники муніципалітету в свою чергу запевняють, що попри те, що проблема з оплатою дійсно була, смерті були природними, бо ж багато пацієнтів знаходилися у важкому стані. Крім того, представники влади пообіцяли, що вже незабаром лікарня отримає додаткові балони з киснем і всі борги постачальникам були виплачені. Наразі цю справу почали розслідувати.