Керівництво США, Китаю та КНДР обмінюються взаємними погрозами

Китайська преса розповсюдила заяву керівника Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, в якій лідер країни звернувся з закликом до американського колеги Дональда Трампа та керівництва Північної Кореї, аби вони уникали «слів та дій», які можуть зашкодити та ще більше погіршити і без того напружені відносини між державами, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Китай, який є єдиним великим союзником КНДР, закликає сторони конфлікту стримувати свою агресію. Водночас відомо, що представники США та Китаю дійшли згоди щодо того, що Північна Корея має зупинити свою «провокаційну поведінку, яка веде до ескалації конфлікту». Таку заяву оприлюднив Білий дім за результатами телефонної розмови лідерів двох країн. Крім того, китайські ЗМІ зазначають, що президент Китаю наголоси в розмові з Трампом, що і китайська, і американська сторона зацікавлені в тому, аби територія Корейського півострова залишилась безядерною мирною зоною.
Варто нагадати, раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Пентагон вже розробив план попереджувального удару по КНДР, а в Японії було розгорнуто системи протиракетної оборони.