Эксперт: если бы угрозы Третьей мировой войны не существовало, то США не отступили бы первыми

Весь мир говорит об очередном этапе противостояния между Северной Кореей и США. Президент Дональд Трамп пообещал Пхеньяну «огонь и ярость». Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе. А Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи. Стоит ли опасаться таких экспрессивных заявлений мировых политиков и насколько они серьезны, об этом в эфире «Грпомадського радио» рассказал аналитик Института мировой политики Николай Белесков.
Эксперт отметил, что, на самом деле, угроза есть и она велика. Вообще в международных отношениях есть такое понятие государства, которое сможет занять доминирующую позицию, то оно имеет самые большие шансы победить в противостоянии. Но есть опасность: если оба государства будут готовы идти на риск, то эскалация рано или поздно приведет к открытому конфликту. Есть заявление Дональда Трампа и реакция Северной Кореи о том, что Пхеньян готовит ракетные испытания. Конечно, эти два последние заявления очень ухудшили ситуацию, например, усложнили работу Государственного секретаря Рекса Тиллерсона.
По словам эксперта, Тиллерсон буквально за день до этого, находясь в Маниле на региональном форуме, по сути, возможно, сделал первый шаг к разрядке ситуации. Если раньше американцы говорили: мы с Пхеньяном сядем за стол переговоров, если он будет готов полностью отказаться от ядерного оружия, то на сегодняшний день единственное требование, о котором говорил Рекс Тиллерсон – это прекращение испытаний баллистических ракет, которые угрожают США.