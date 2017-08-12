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Политолог: Мадуро не спросил совета у Путина и получил отказ от Трампа

Политолог: Мадуро не спросил совета у Путина и получил отказ от Трампа
Не успел президент Венесуэлы Николас Мадуро предложить вашингтонскому коллеге встретиться с глазу на глаз или хотя бы переговорить по телефону о делах наших насущных, как в ответ Дональд Трамп пригрозил ему военным вторжением. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский политолог Андрей Плахонин, передает replyua.net.

«Дональд Трамп оказался на деле такой недотрога. И почему Мадуро у своего ближайшего товарища Владимира Путина совета не спросил? Тот бы наверняка подсказал другу, чтобы, как в Гамбурге, добиться с Трампом встречи «с глазу на глаз» понадобятся длительные ухаживания, фотки с голым торсом, совместные обсуждения в социальных сетях любовной переписки его конкурентов, и другие предварительные ласки», – отметил политолог.

Андрей Плахонин отмечает, что дело может быть всего лишь в том, что Трампу просто не нравятся мужчины с усами. Вот и выходит, что даже в международной политике формула любви до сих пор загадка. Официально же Белый дом сообщил, что не бут вступать с Мадуро в контакт пока в стране не восстановится демократия.
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