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СпецтемаПутин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран

Известный музыкант: Путин очень последовательный и знает политику, а Трамп – полный шут

Известный музыкант: Путин очень последовательный и знает политику, а Трамп – полный шут
Рок-музыкант Роджер Уотерс, гитарист легендарной группы Pink Floyd, сравнил двух президентов – Дональда Трампа и Владимира Путина, похвалив российского главу за знание политики и за последовательность действий. Как информирует replyua.net, гитарист дал большое интервью Russia Today, в котором похвалил Путина.

«Путин, может быть, и властолюбивый, но он хотя бы последовательный. По крайней мере, он может связать два слова. По крайней мере, он читает о политической ситуации в местах, куда вовлечена его страна», - заявил Уотерс, отметив, что Трамп, в отличие от Путина, является полным шутом, который не представляет никакого смысла на политической арене. Музыкант подчеркнул, что питает симпатии к Путину, а все остальное – всего лишь пропаганда.

Также Уотерс заявил, что мир стоит на пороге ядерной войны, и нельзя зацикливаться только на РФ. «Может быть, это единственная маленькая вещь со смыслом, которую сделал Трамп, это то, что может быть хорошей идеей получить разговор с Россией», - добавил гитарист.
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