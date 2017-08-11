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Вероятность Третьей мировой войны как никогда велика: Япония первой начала гонку вооружений

Вероятность Третьей мировой войны как никогда велика: Япония первой начала гонку вооружений
Этой ночью на новые боевые позиции спешно выдвинулись батареи японской наземной системы ПРО, основанной на использовании комплексов Patriot PAC3. Их размещают в коридоре, над которым, как объявил Пхеньян, могут уже в августе пролететь четыре северокорейские ракеты средней дальности «Хвасон-12», нацеленные на зону американского острова Гуам для выполнения акции устрашения Вашингтона. Об этом сообщает Обозреватель, передает replyua.net.

Трасса, по словам командующего Стратегическими силами Корейской народной армии, пройдет примерно над японскими префектурами Симанэ, Хиросима, Коти. Туда и стягивают «Пэтриоты». Каждый мобильный комплекс состоит из пяти машин – пусковой ракетной установки, радара, командного пункта и так далее. Их радиус поражения невелик – километров так двадцать. У Японии есть 34 таких комплекса, но их приходится гонять по ракетоопасным направлениям. Имеется еще морская часть ПРО – боевые корабли с компьютерной системой слежения и наведения «Иджис». Они должны сбивать вражеские ракеты в верхней точке траектории. Остальное у земли призваны достреливать «Патриоты», но система несовершенна и не испытана в боевых условиях.

По всей видимости, Токио будет закупать новые очень дорогие вооружения – видимо, наземный вариант «Иджис». Это та самая штука, которую американцы ставят в Румынии и Польше под непрерывное возмущение Москвы. Японцам она очень нравится, они считают, что в сочетании с новой ракетой-перехватчиком такие системы смогут полностью прикрыть страну от ракетной угрозы. По крайней пока. Кстати, наземный «Иджис» можно использовать и для пусков крылатых ракет – средства внезапного первого удара. Короче, здравствуй, гонка вооружений, большой привет Пхеньяну.
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