Блогер розповів про те, що Вашингтон зробить з Пхеньяном

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Як нагадує replyua.net, останніми днями стосунки між Північною Кореєю та Сполученими Штатами дуже загострились. Чого варто чекати від цього конфлікту пояснив на власній сторінці в соціальній мережі політичний оглядач Олег Шарп.Так, блогер нагадав, що підлеглі Ким Чен Ина лякають світ тим, що вони запустять чотири ракети середнього радіусу дії (до створення яких, як переконують експерти, доклали рук і російські фахівці) Hwasong-14 в бік Гуаму. Передбачається, що у разі пуску ракети пролетять над Японією на висоті понад три тисячі кілометрів. Місце падіння ракет – за 30-40 кілометрів від американської військової бази. Трамп вже пообіцяв влаштувати для Пхеньяну «вогонь і лють» і попередив, що він зіткнеться з такими проблемами, з якими стикались дуже мало держав у всьому світі.Блогер наголошує, що ситуація більш ніж серйозна – зокрема, канал NBC повідомляє про підготовку плану ударів по двадцяти об’єктах в Північній Кореї із застосуванням бомбардувальників 1B Lancer. За словами блогера, якщо Вашингтон отримає гарантії невтручання з боку Пекіну та Москви (а він їх, скоріше за все, отримає, адже обидві держави вже усвідомили некерованість Пхеньяну і голосували за санкції проти нього), то цей план реалізують вже до кінця року. Чекати, що ще спаде на думку корейського диктатора - собі ж дорожче.