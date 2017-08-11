Яєчний скандал: заражені яйця виявили вже в 17 країнах

Заражені фіпронілом яйця і яєчні продукти виявили ще в шести країнах і вже навіть за межами Європи. Таку інформацію поширили офіційні представники Європейського Союзу, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, за останньою інформацією, заражені яйця виявили у Швеції, Великобританії, Австрії, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Польщі, Румунії, Словенії, Словаччині, Данії, Китаї та Швейцарії. Також представник Європейського Союзу Даніель Росаріо, який спеціалізується на питаннях торгівлі та сільського господарства, заявив, що на тлі яєчного скандалу свою роботу зупинили фермерські господарства у Франції та Німеччині.
Варто нагадати, наразі декілька нідерландських та бельгійських виробників перебувають після того, як було встановлено, що їх курячі яйця були оброблені препаратами, які містять пестицид фіпроніл. Його застосовують для боротьби з вошами, однак для здоров’я людини ця речовина несе загрозу. Зокрема, вона вражає в першу чергу печінку, щитовидну залозу та нирки. В зв’язку з цим з багатьох європейських магазинів почали масово вилучати небезпечну продукцію.