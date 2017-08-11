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Пономарь: звоночки из США, предупреждающие Россию

Пономарь: звоночки из США, предупреждающие Россию
Эта рабочая неделя завершается спокойно, и сегодня, в пятницу, нужно отметить всего несколько новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

«Это звоночки, которые имеют под собой поддержку в виде недавно принятого США Билла о санкциях: США призывают Россию отвести свои войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением о прекращении огня 2008 года и отменить признание независимости грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия», - отмечает обозреватель. Также, по его словам, имеются и новые санкционные новости. Против Северной Кореи Евросоюз опять расширяет санкции, добавив в санкционные списки еще четыре компании и девять человек.

Кроме того, как пишет обозреватель, к санкциям, введенным Евросоюзом против Сирии, накануне присоединились Молдова, Украина, Сербия, Норвегия, Лихтенштейн, Албания, Черногория, Македония. Пономарь поблагодарил подписчиков, которые продолжают поддерживать его блог, и просил не забывать, что на улице установилась сильная жара, поэтому нужно всегда брать с собой воду.
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