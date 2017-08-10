Діалог з президентом США неможливий – КНДР

У Північній Кореї заявили про неможливість проведення «розумного діалогу» з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом з приводу врегулювання скандалу довкола ядерної програми, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну інформацію озвучив північнокорейський генерал Кім Рак Діом. За його словами, Дональд Трамп здатен розуміти «лише абсолютну силу». До середини серпня офіційний Пхеньян має наміри завершити розробку детального плану «з чітким попередженням для США». В свою чергу керівник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс застеріг Північну Корею від «будь-яких дій, які можуть призвести до кінця режиму та знищення свого народу».
Крім того, керівник Пентагону раніше також заявляв, що КНДР значно поступається США та їх союзникам за рівнем військового потенціалу. Саме тому Меттіс закликав Північну Корею відмовитися від ядерної програми країни. Президент США Дональд Трамп натомість обіцяв в разі необхідності відповісти на провокації КНДР «вогнем та гнівом», додаючи, що американський ядерний потенціал «потужніший, ніж будь-коли раніше».