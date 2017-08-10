Дипломат: вероятность обмена ракетными ударами США и КНДР на уровне 65-75%

Украинский блогер и дипломат в своем блоге пишет о том, что нельзя недооценивать серьезность корейского кризиса. Во-первых, масштабы США и КНДР совершенно не сопоставимы. Поэтому американскому руководству, в частности президенту Дональду Трампу не с руки никакие компромиссы, потому что они будут трактоваться, как в США, так и в столицах ключевых стратегических оппонентов, в частности в Москве, Пекине и Тегеране, как слабость.
По словам Вадима Трюхана, во-вторых, речь идет либо о возвращении мира к единоличному лидерству США, которое имело место в первые годы после распада СССР, или к его анархизации, хаотизации и гибридизации, над чем уже несколько лет системно работает «путинская Россия». В-третьих, КНДР Ким Чен Ына является жестким тоталитарным режимом, который держится лишь благодаря милитаризму и образу внешнего врага, возведенного в абсолют. Шаг назад со стороны корейского диктатора может быть воспринят его же армией как слабость и сигнал к военному перевороту.
Вадим Трюхан отмечает, что в результате мы имеем реальную угрозу региональной войны с возможностью применения оружия массового поражения. Судя по событиям последних 2-3 дней в процентном отношении вероятность как минимум обмена ракетными ударами где-то на уровне 65-75%. Результат спрогнозировать тоже нельзя – режим КНДР, в случае нанесения американцами удара по военным объектам на территории полуострова, будет разрушен. А вот спрогнозировать реакцию, а главное действия, КНР и РФ не может никто. Ведь эти две страны были надежными союзниками КНДР в течение более полувека, благодаря им вообще существует это государство.