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Обнародован рейтинг самых технологично развитых мегаполисов

Обнародован рейтинг самых технологично развитых мегаполисов
Специалисты исследовательской компании 2thinknow представили рейтинг мировых мегаполисов, которые, по их мнению, являются самыми технологично развитыми.

Как передает replyua.net со ссылкой на Business Insider, специалисты составляли рейтинг, исходя из того, как города связаны с современными технологиями – количество стартапов, количество технологичных компаний, количество патентов, выданных жителям. Первое место досталось американскому мегаполису Сан-Франциско. Этот город эксперты считают эпицентром развития всех технологий, и именно в Сан-Франциско фиксируют максимальное количество стартапов. На второе место эксперты поставили Нью-Йорк, где в третьем квартале 2016 года десять тысяч человек получили работу благодаря семи тысячам технологичных компаний. Тройку лидеров замкнул Лондон, британская столица.

Место в тройке лидеров досталось Лондону благодаря проекту Crossrail – это система скоростной железной дороги. Кроме того, Лондон назвали одним из главных центров ИТ-индустрии. Также в рейтинге оказались такие мегаполисы, как Лос-Анджелес (США), Сеул (Южная Корея), Тайбэй (Тайвань), Бостон (США), Торонто (Канада), Сингапур, Чикаго (США).
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