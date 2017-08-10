Пономарь: в четверг очень много важных новостей

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что в четверг пришло много важных новостей, информирует replyua.net.
По его словам, сотрудники ФБР провели обыск у Пола Манафорта, который руководил предвыборным штабом Трампа, и агенты искали доказательства связи Манафорта с Россией. «Компоненты ракет, использованных Северной Кореей в последних тестовых запусках, были произведены в России и затем завезены в КНДР. Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства гибели Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва», - пишет Пономарь. Также обозреватель отмечает, что США будут продолжать оказывать давление до тех пор, пока Мадуро не покинет пост президента Венесуэлы, и Вашингтон ввел новый пакет санкций, которые затронут и физических, и юридических лиц.
По словам Пономаря, несколько новостей-бонусов: Катар отменил визовый режим с Украиной, а Чехия будет поставлять в Украину военную технику в рамках сотрудничества в военной отрасли.