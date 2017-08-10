В Китае продолжается эвакуация из-за мощного землетрясения

Китайские власти продолжают эвакуацию граждан, которые оказались в опасных районах, и, согласно последним данным, из этой зоны удалось вывезти уже более 60 тысяч человек.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Euronews, в Китае за сутки произошли сразу два землетрясения. Первые подземные толчки были зафиксированы во вторник, 8 августа, в провинции Сычуань. На эту минуту известно о 19 погибших и 247 пострадавших, среди которых есть и иностранные туристы. Магнитуда подземных толчков достигала 7 баллов. Через несколько часов, утром 9 августа, еще одно землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Около сорока человек получили травмы, некоторые пострадавшие были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Подземные толчки спровоцировали сход оползней.
В эти минуты в Китае продолжается спасательная операция, на ликвидацию последствий подземных толчков были отправлены полицейские, военные, пожарные, а также представители народного ополчения. Си Цзиньпин, лидер КНР, призвал заранее оповещать население о землетрясениях.