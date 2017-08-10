Политолог: санкции ООН против Северной Кореи зацепят и Россию

В Пхеньяне прошел многотысячный митинг протеста против новых санкций ООН. Как отметил в эфире одного из телеканалов политолог Андрей Плахонин, в значительной степени эти санкции ударят даже не по режиму Кимов, а по его соседям и покровителям. Взять хотя бы запрет для государств-членов ООН принимать на работу северокорейских рабочих. Если китайский гигант переживет это как комариный укус, то для России этот удар будет весьма чувствителен.
По словам политолога, отток населения с российского Дальнего Востока продолжается, и уже давно, во многом с советских еще времен, трудно себе представить такие отрасли российской экономики как лесозаготовка, рыбный промысел, добыча полезных ископаемых без дешевой рабочей силы из Северной Кореи. Российские чиновники как невиданный ранее успех выдают трехзначные цифры привлеченных на Дальний Восток новых работников, что не покрывает их параллельный отток, в то время, как только по «официальной российской статистике» на Дальнем Востоке работает около 10 тысяч северокорейских рабочих. Американская разведка дает другие цифры.
Андрей Плахонин отметил, что в своем докладе госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал около 20 тысяч официальных северокорейских рабочих и еще около 30 тысяч северокорейских рабов, которые, словно у себя на родине, содержатся на территории России в трудовых лагерях. Заполнить эти 50 тысяч вакансий России будет некем, а, значит, Кремлю придется нарушать санкции ООН против северокорейского режима, подставляясь под ответные меры, повода для которых сегодня не только в Вашингтоне только ждут.