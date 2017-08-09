Ученые: в 2018 году на Землю упадет китайская орбитальная станция

Исследователи предупреждают о том, что в следующем году орбитальная космическая станция Китая Tiangong-1 рухнет на Землю. Как информирует replyua.net, по прогнозам ученых, это произойдет уже в январе.
Специалисты подчеркнули, что, если станция упадет на густонаселенный район, будут многочисленные жертвы, и ответственность за происходящее будут обязаны взять на себя китайцы. Дело в том, что станцию запустили еще шесть лет назад, однако чуть позже власти Китая по непонятным причинам отказались ее эксплуатировать. В настоящее время Tiangong-1 находится на высоте примерно 349 километров от поверхности Земли и продолжает опускаться – по оценкам ученых, ежедневно на 160 метров.
Если направить дополнительные и очень дорогие аппараты к станции, они предотвратят ее падение. Нужно отметить, что вес Tiangong-1 достигает восьми тонн и несложно представить, к каким последствиям может привести падение станции. Ученые из Китая, между тем, заявили, что не видят причин для отправки в космос дополнительных аппаратов.