Пономарь: Гаагский суд приступил к рассмотрению очень важного иска

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке комментирует самые важные новости среды, информирует replyua.net.
По его словам, Гаагский арбитражный суд приступил к рассмотрению иска украинского Нафтогаза против России. Иск предусматривает возвращение Украине активов в Крыму, которые были незаконно захвачены после аннексии полуострова. Ущерб, нанесенный Украине, Нафтогаз оценил в 2 миллиарда 600 миллионов долларов. «Новым президентом "Укртрансгаза" станет поляк Павел Станчак – выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG. НАТО тоже готовится к белорусским учениям: Канада отправила на 6 месяцев боевой фрегат в Балтийское море», - также сообщает обозреватель.
По его словам, во Львовской области французская компания Нэксанс запускает новое предприятие по производству бортовых электрических сетей, а в Киеве открывается магазин Зара, самый крупный в восточноевропейских странах.