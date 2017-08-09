Мощное землетрясение в Китае: число жертв возрастает с каждым часом

Агентство Reuters постоянно обновляет информацию о числе жертв и пострадавших в результате сильнейшего землетрясения в Китае, передает replyua.net. Согласно последним данным, погибли не менее 13 человек, еще 164 человека пострадали.
Землетрясение произошло в провинции Сычуань, и, как минимум, пятеро погибших – иностранные граждане, отдыхавшие в Китае. Из опасной зоны удалось эвакуировать около тридцати тысяч человек. Подземные толчки были зафиксированы накануне вечером, магнитуда достигала 7 баллов. Си Цзиньпин, лидер КНР, уже отдал приказ принять все необходимые меры для эвакуации людей, а также для поиска пропавших. Кроме того, он призывает все местные службы успевать предупреждать население о возможных новых толчках.
Чуть позже в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло еще одно землетрясение. Магнитуда достигала 6,6. Пока никакой информации о пострадавших не поступает. Сейсмологи пока не могут дать никаких прогнозов о новых толчках.