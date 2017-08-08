Пхеньян зміг створити ядерний заряд для балістичних ракет – ЗМІ

Північнокорейські дослідження щодо створення ядерного заряду для балістичних ракет завершилися успіхом. Таку інформацію оприлюднило американське видання The Washington Post з посиланням на дані розвідки Сполучених Штатів Америки, інформує replyua.net.
До рук американських журналістів потрапив документ Міністерства оборони США, датований 28 липня, в якому зафіксовано зібрану інформацію по військовим можливостям КНДР. Розвідувальне управління Пентагону засвідчило, що ядерний заряд може бути встановлений на північнокорейські міжконтинентальні балістичні ракети. Цю інформацію ЗМІ підтвердили 2 американських чиновника, які ознайомлені з цією ситуацією. Щоправда точної інформації щодо того, чи були успішними випробуваннями зменшеної версії боєголовки, немає, хоча представники Північної Кореї ще в минулому році заявили, що їм це вдалося.
Нагадаємо, протягом 2017 року Північна Корея провела 14 випробувань балістичних ракет попри застереження міжнародної спільноти припинити це. В зв’язку з цим Радбез ООН розширив минулого тижня санкції проти КНДР.