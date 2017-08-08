Землетрус у Китаї – є жертви

Китай доволі часто стає місцем розгулу стихії, а, з огляду на густоту населення, в КНР такі природні катаклізми зазвичай призводять до численних людських жертв, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на ВВС.
Так, Геологічна служба США відрапортувала про землетрус силою 6,5 бали. Підземні поштовхи було зафіксовано на території провінції Сичуань (південно-західний Китай). Епіцентр стихійного лиха знаходився на відстані три сотні кілометрів від головного міста провінції – Ченду і залягав на глибині в десять кілометрів. Як інформують журналісти, принаймні п’ятеро осіб загинули, ще шістдесят отримали поранення різноманітної тяжкості.
На світлинах міста можна побачити, що місто Цзючжайґоу, яке стало об’єктом розгулу стихії, практично повністю зруйноване. За словами місцевих мешканців, підземні поштовхи були навіть сильнішими, ніж у 2008 році. Цілком ймовірно, що кількість постраждалих буде зростати, адже у 2008 році розгул стихії став причиною смерті сімдесяти тисяч осіб. Серед постраждалих можуть бути іноземці, адже район є китайською «туристичною Меккою». На місці події працюють рятувальники, розбираючи завали та шукаючи постраждалих.