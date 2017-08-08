В 2018 году Турция устроит бойкот «Евровидению»

Турция заявила о том, что продолжит бойкотировать песенный конкурс «Евровидение» в 2018 году, и не отправит своего участника в Португалию. Как передает replyua.net со ссылкой на Hurriyet daily news, такое заявление прозвучало от Бекир Боздаг, вице-премьер-министра и члена Европейского вещательного союза.
Он опроверг слухи о том, что в следующем году Турция собирается прекратить бойкот и отправить участника на конкурс. Напомним, что Турция не представляет на «Евровидении» участников еще с 2012 года. Бойкот был устроен из-за недовольства изменениями системы голосования. Турки выступают против так называемых правил «Большой пятерки». Правило позволяет Германии, Франции, Великобритании и Испании, - странам-основательницам, - автоматически пройти в финал конкурса.
Кроме того, Турции не понравились и новые условия, введенные в прошлом году, - когда голосование стало делиться 50 на 50 – голоса телезрителей и жюри. Напомним, что следующее Евровидение будет проходить в Португалии – представитель этой страны победил на конкурсе, прошедшем в Киеве в мае 2017 года.