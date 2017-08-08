Федерика Могерини стала секс-символом Ирана

С проявлениями малоприятного коллективного мужского внимания столкнулась в Иране белокурая итальянка Федерика Могерини – верховный представитель Евросоюза по иностранным делам. В субботу она по долгу службы была на церемонии вступления в должность иранского президента Хассана Рухани. Как бы прогрессиста и сторонника умеренного сближения с богопротивным Западом. Об этом сообщает «Сегодня», передает replyua.net. как информирует СМИ, когда итальянка явилась на место, к ней тут же бросилась куча жарких депутатов иранского парламента, тоже, конечно, прогрессистов.
Как свидетельствуют очевидцы, местные товарищи малоприятной гурьбой фотографировали Могерини в упор, пытались делать с ней селфи. У кого-то, надо признаться, это получилось. «Госпоже Могерини было очень некомфортно, она была крайне рассержена всеми этими мобильными телефонами и мужчинами, которые на нее так пялились», - сообщил фотожурналист, который был свидетелем сцены.
Парламентариям-прогрессистам, надо сказать, после этого по полной досталось в их суровой нравственной стране. Вспыхнула буря в иранском контролируемом интернете, пронесся вихрь возмущенных постов. Это что же: наши депутаты гонялись за какой-то заграничной вертихвосткой! Стояли в очередь, чтобы сделать с ней селфи! Позор для Исламской Республики! Консерваторы требуют отставок, но их, похоже, не будет – в парламенте Ирана сейчас в большинстве именно прогрессисты, которые алчут селфи с белокурым европейским комиссаром.