В Індії відмовили в аборті 10-річній дівчинці

В індійському містечку Чандігахр розвивається історія, від якої кров холоне в жилах – суд відмовив у вчиненні аборту десятирічній дівчинці, - інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Так, вагітність стала результатом неодноразових зґвалтувань дівчинки родичем. Наразі чоловік перебуває у в’язниці та очікує на рішення суду. Для його жертви судові процедури вже завершились – суд відмовив у здійсненні аборту. В Індії заборонено здійснювати аборт після того, як плоду виповнилось понад двадцять місяців, єдиний виняток – загроза здоров’ю матері.
Натомість, наразі дівчинка перебуває на тридцять другому тижні вагітності. Проблему було виявлено лише три тижні тому, коли дівчинка поскаржилась на біль внизу живота. Батьки не звертали увагу на форми дочки, які округлювались, адже вона завжди була, за їх словами, «здоровою повненькою дитиною». Тим більше, вони не могли передбачити вагітність десятирічної дитини. Незважаючи на молодий він матері, плід розвивається добре, тому, зважаючи рекомендації лікарів, Верховний суд заборонив проведення аборту. За словами оточуючих, сама дівчинка «дуже наївна» і не усвідомлює що з нею сталось. Дорослі їй розповіли, що в її животі камінь, який росте день від дня.