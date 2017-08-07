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Кім Чен Ин знову «розбушувався»

Кім Чен Ин знову «розбушувався»
Корейська народно-демократична республіка пообіцяла дати жорстку відповідь на санкції, запроваджені Радбезом ООН напередодні, - про це новинному порталу replyua.net стало відомо з матеріалів інформаційного агентства ВВС.

Так, за повідомленням офіційного інформаційного агентства КНДР ЦТАК, запроваджені у п’ятницю Організацією об’єднаних націй санкції є жорстким втручанням у суверенітет Пхеньяну. Відповідно, в КНДР пообіцяли «змусити Сполучені Штати заплатити» за нові санкції. Варто зауважити, що Сеул повідомляє про відхилення Пхеньяном його пропозиції поновити переговори, бо вони буцімто «нещирі».

Варто зауважити, що у зв’язку з ракетними випробуваннями, які останнім часом почастішали в Північній Кореї, Радбезом ООН було запроваджено санкції проти цієї держави. Їх вже встигли оцінити як найбільш суворі з усіх, які коли-небудь застосовувались до держави у сучасній історії. Внаслідок їх застосування КНДР втратить понад один мільярд доларів, які їй приносили експортні доходи, що становить більше третини бюджету держави. Але у Пхеньяні продовжують наполягати на тому, що вони розроблятимуть свою «програму ядерного озброєння». За словами речників КНДР, тут «не думають робити самооборону та ядерне стримування предметом дискусії».
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