Кім Чен Ин знову «розбушувався»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Корейська народно-демократична республіка пообіцяла дати жорстку відповідь на санкції, запроваджені Радбезом ООН напередодні, - про це новинному порталу replyua.net стало відомо з матеріалів інформаційного агентства ВВС.Так, за повідомленням офіційного інформаційного агентства КНДР ЦТАК, запроваджені у п’ятницю Організацією об’єднаних націй санкції є жорстким втручанням у суверенітет Пхеньяну. Відповідно, в КНДР пообіцяли «змусити Сполучені Штати заплатити» за нові санкції. Варто зауважити, що Сеул повідомляє про відхилення Пхеньяном його пропозиції поновити переговори, бо вони буцімто «нещирі».Варто зауважити, що у зв’язку з ракетними випробуваннями, які останнім часом почастішали в Північній Кореї, Радбезом ООН було запроваджено санкції проти цієї держави. Їх вже встигли оцінити як найбільш суворі з усіх, які коли-небудь застосовувались до держави у сучасній історії. Внаслідок їх застосування КНДР втратить понад один мільярд доларів, які їй приносили експортні доходи, що становить більше третини бюджету держави. Але у Пхеньяні продовжують наполягати на тому, що вони розроблятимуть свою «програму ядерного озброєння». За словами речників КНДР, тут «не думають робити самооборону та ядерне стримування предметом дискусії».