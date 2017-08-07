Блогер: навіть закордоном видно, що українці і росіяни абсолютно різні

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Цікава новина із Канади наштовхнула блогера Олега Шарпа на роздуми з приводу поведінки представників окремих народів закордоном і про відмінності між українцями і росіянами, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на персональну сторінку оглядача в соціальній мережі.Так, блогер нагадує, що нещодавно у Канаді обрали двох нових астронавтів. Одним із переможців жорсткого конкурсу, в якому брали участь три тисячі сімсот претендентів, став полковник ВПС Джошуа Кутрик. Примітно, що Кутрик має українське походження.Блогер констатує факти: за кордоном легально проживають близько п’яти мільйонів осіб, які мають українське походження та позиціонують себе як представників української нації. Чимало з них чудово «акліматизувались» закордоном, роблячи чималий внесок у розвиток економіки, культури чи зміцнення законності у державах, де проживають. Наприклад, у Сполучених Штатах чи Канаді українці займають пости як федеральних суддів, так і міністрів (зокрема, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд є українкою за походженням –.). Українці формують сильні діаспори, які зберігають їх автентичність і допомагають захищати права своїх членів, - так, що владі доводиться рахуватись з ними. У той же час, закордоном проживає близько тридцяти мільйонів росіян. Може, хто-небудь чув щось про російські діаспори? Або про якість досягнення «закордонних» росіян у якихось сферах крім транзиту наркотиків, перепродажу і рекету? – зауважує блогер.