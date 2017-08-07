За санкции против КНДР развернулись целые торги между США и Китаем

Совбез ООН единогласно принял резолюцию с новыми санкциями против КНДР – полный запрет на закупки основных экспортных товаров Пхеньяна – уголь, сталь, железную руду, свинец и его руду, морепродукты. Доходы Северной Кореи от экспорта сокращаются на миллиард долларов с нынешних 3 млрд долларов в год. Об этом сообщает «Обозреватель», передает replyua.net.
СМИ сообщает, что переговоры о введении нынешних новых санкций Совбеза ООН против КНДР велись двумя сторонами – американцами и китайцами. При том условии, что Штаты информируют о ходе консультаций двух других постоянных членов СБ от Запада, англичан и французов, а китайцы, соответственно, - РФ.
Переговоры шли на основе предложенного американцами проекта, от которого пекинские товарищи в условиях жесткого торга откусывали кусочки в обмен на свои уступки. Именно так вылетели положения о личных санкциях в отношении Ким Чен Ына, в сущности, с самого начала было ясно, что это просто инструмент размена и американское требование об эмбарго на поставки нефти Северной Корее, но и китайцы пошли на очень многое в ответ. Поначалу они вроде бы предлагали только тотальное эмбарго на закупки северокорейского угля.
До последнего момента было опасение, что Москва после новых американских санкций против РФ будет эмоционально против карательных мер и против Пхеньяна, но все обошлось, все прошло единогласно, а эмбарго на нефть Пхеньяну оставлено на будущее. Американцы сейчас дожать на этом пункте не смогли и не захотели – Трампу очень нужен быстрый дипломатический успех, демонстрация мирового лидерства и китайцы, кстати, пошли на уступки после сообщений о том, что люди вокруг Трампа серьезно заговорили о санкциях против КНР за нечестную торговую практику.