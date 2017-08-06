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Военные Венесуэлы подавили вооруженное восстание против Николаса Мадуро

Военные Венесуэлы подавили вооруженное восстание против Николаса Мадуро
Вооруженные люди сегодня, 6 августа, в северной части Венесуэлы сообщили, что начинают восстание против Николаса Мадуро, который является президентом страны, сообщает replyua.net. В частности, участниками военной группы, одетыми в военную форму и представившимися как бойцы 41-й бригады Валенсии, в социальных сетях было размещено заявление, в котором отмечалось, что у них нет какого-либо стремления к совершению переворота. Единственной их целью является восстановление в Венесуэле конституционного строя.

Местное издание EL Nacional процитировало заявление протестующих, в соответствии с которым они объявляют, что будут организовывать законное восстание. «Мы сегодня поддерживаем наших храбрых соотечественников, борющихся с кровавой тиранией Николаса Мадуро», - заявили они.

В свою очередь, журналисты Associated Press добавили, что спустя некоторое время лидером правящей партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо было объявлено о предотвращенном теракте на севере страны, так как люди с оружием совершили попытку захвата военной базы возле Валенсии.
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